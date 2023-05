Il Napoli riscatterà Simeone e riflette su Gollini (Gazzetta)

Per Raspadori c’era l’obbligo, invece il Cholito verrà riscattato per 12 milioni. Ndombele e Bereszynski ritorneranno nelle rispettive squadre

Il campionato sta per volgere al termine e a Castel Volturno si programma già la prossima stagione. Ieri sera l’incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico, oltre ha un riconoscimento di quanto fatto a Napoli, ha voluto garanzie sul progetto tecnico.

Progetto del quale quest’anno hanno fatto parte anche giocatori in prestito di un certo calibro. Gazzetta pone l’attenzione proprio su di loro. Sono Raspadori, Simeone, Gollini, Ndombele e altri.

“Per Giovanni Simeone il club azzurro comunque si terrà l’attaccante sudamericano, il primo argentino a vincere uno scudetto a Napoli dopo Maradona. Il prestito oneroso di Simeone (3 milioni) prevede un riscatto obbligatorio del club azzurro a due condizioni: la qualificazione in Champions e la realizzazione di 20 gol. La prima condizione si è avverata e non c’è dubbio che il Cholito abbia fatto benissimo ma il suo bottino si ferma a 9 reti“.

Il Napoli lo riscatterà comunque per 12 milioni. Il Cholito ha convinto tutti e merita la conferma.

“Il Napoli ha concluso con il Sassuolo la propria operazione più costosa su un giocatore italiano. E per arrivare ai 30 milioni sotto i quali non è voluto scendere il club emiliano per la cessione di Raspadori, De Laurentiis ha ottenuto una formula di prestito con obbligo di riscatto: 5 milioni nel settembre 2022, altri 25 questa estate”.

Per Ndombele invece si parla di rientro in Premier. Il francese ha dato il suo contributo ma il prezzo è troppo alto per la politica di De Laurentiis. Le stesse conclusioni su Bereszynski, non certo per questioni economiche. Discorso più complesso per Gollini. Ieri il portiere è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. Per il suo prestito, il Napoli sta valutando e attende evoluzioni che possono riguardare i portieri.

