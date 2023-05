Promosso con tre turni di anticipo dopo aver battuto la Reggina in casa. Grosso: «Abbiamo fatto un campionato incredibile».

Il Frosinone torna in Serie A dopo quattro anni. La squadra di Fabio Grosso ha battuto ieri sera la Reggina 3-1 in casa con i gol di Borrelli, Insigne e Caso staccando il pass per il campionato di massima serie con tre giornate di anticipo.

Grosso ha commentato la promozione con alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

«È un’emozione grande, siamo tutti molto felici perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In un campionato così difficile aver ottenuto qualcosa di così grande in anticipo ci rende molto contenti».

Grosso ha aggiunto:

«È come se avessimo giocato due partite oggi, aspettavamo una serata così: abbiamo lavorato tanto. Io oggi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, sono stati eccezionali e ringrazio chi, intorno ai giocatori, ha reso tutto possibile. Ringrazio i giocatori, ringrazio il direttore che ho avuto la fortuna di re-incontrare, e un grande pensiero va al presidente Stirpe: è una persona speciale e vive una settimana molto difficile, ha vissuto giorni brutti (ha perso il fratello, ndr) e noi siamo felici di avergli potuto regalare questa grande soddisfazione».

Ancora Grosso:

«Abbiamo fatto un campionato incredibile, siamo lì davanti da tantissime giornate. Siamo partiti in sordina, con una squadra molto cambiata: qualche esperto e tanti giovani, è un campionato che ci poteva riservare diverse difficoltà, invece abbiamo inanellato una serie di vittorie che ci hanno portato in alto e da lì non abbiamo mai mollato. Ci sono stati tanti momenti in cui pensavo che c’eravamo quasi, invece ti ritrovavi sempre le squadre dietro che ti mettevano il fiato sul collo. Oggi invece sapevamo che se avessimo fatto la partita giusta sarebbe andato tutto bene».

Ai microfoni di Sky Sport ha invece parlato Roberto Insigne, autore di uno dei tre gol del match, toccando anche il tema Napoli.

«Prima della partita con la Reggina abbiamo fatto una videochiamata di famiglia. Sono molto fiero del Napoli, ieri ho pensato molto a mio fratello, ai momenti belli e meno belli. Gli avrebbe fatto piacere vincere lo scudetto ma sarà molto contento per i suoi ex compagni».

