Il ct della Nigeria: «Osimhen vive con l’ossessione di diventare il più forte»

A Tuttomercatoweb.com: «Lui e il Napoli hanno fatto qualcosa di incredibile, è uno dei migliori attaccanti in circolazione»

Il ct della Nigeria, José Peseiro, parla di Victor Osimhen a Tuttomercatoweb.com. L’attaccante nigeriano del Napoli, da ieri, è campione d’Italia.

«Victor Osimhen è uno dei migliori attaccanti in circolazione. Victor ha il gol nel sangue nonostante sia ancora molto giovane. Sa segnare in tutti i modi, e sa fare anche tutto il resto. Pressa continuamente, è fisico, gioca per la squadra e per sé stesso. Osimhen e il Napoli hanno fatto qualcosa di incredibile quest’anno».

A cosa può ambire uno così?

«Tutti vogliono comprare uno così, per il Napoli non sarà facile tenerlo in estate… Se giustamente gli azzurri chiedono tanti milioni per il suo cartellino, sono convinto infatti che ci saranno diversi club disposti a soddisfare le alte richieste di De Laurentiis. Questo Osimhen sarebbe titolare in qualsiasi squadra del mondo».

Il suo gol Scudetto è stato il 22° in campionato, il 27° in tutta la stagione.

«Non è certo facile avere questa continuità sotto porta, di solito un centravanti trova questi numeri più avanti nella sua carriera. Per questo vi dico che già oggi Victor rientra senza dubbio nell’élite dei bomber. Vive con l’ossessione di diventare il più forte».

