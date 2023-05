Il City di Guardiola è un killer, ricorda le grandi del passato (Telegraph)

Sono elettrizzanti come lo United di Ferguson, tecnicamente potenti come gli ‘Invincibles’ dell’Arsenal e formidabili come il Chelsea di Mourinho

A meno di cataclismi, il Manchester City vincerà per la quarta volta in cinque stagioni la Premier League. Dopo una stagione che ha visto la vetta occupata stabilmente dall’Arsenal di Arteta, i Gunners sono caduti in un lento e inesorabile vortice di sconfitte e pareggi. La sconfitta di ieri sera contro il Brighton a decretato la sconfitta e la conseguente perdita del titolo di campione d’Inghilterra, come ammesso anche da Arteta e Odegaard.

Oggi il Telegraph scrive dell’incredibile “killer instinct” della squadra di Guardiola:

“Il Manchester City è il killer più spietato della Premier League. Non si limitano a fiutare il sangue, lo bramano. Non solo sconfiggono le squadre, le demoralizzano. Ed è per questo che saranno campioni della Premier League per la quarta volta in cinque stagioni“.

Per il giornalista Jason Burt, autore dell’articolo, il City di Guardiola combina le le qualità di alcune delle grandi squadre della Premier League:

“Questa è una squadra che rivaleggia come il Manchester United di Sir Alex Ferguson, nelle loro migliori incarnazioni, come gli ‘Invincibles’ dell’Arsenal di Arsene Wenger e come la prima squadra del Chelsea di Jose Mourinho, mentre probabilmente li supera tutti per capacità di annientare gli avversari.

Possono essere elettrizzanti come lo United in pieno svolgimento, tecnicamente piacevoli e potenti come l’Arsenal e formidabili come il Chelsea sotto Mourinho quando avevano anche quella capacità di uccidere rapidamente i giochi.

Sembra anche passato molto tempo da quando Guardiola criticava pubblicamente i suoi giocatori per essere dei “fiorellini felici”, colpevoli di esseri appagati e di giocare per inerzia mentre l’Arsenal si allontanava da loro nella corsa al titolo a metà gennaio. Questa squadra è una Venus Flytrap. È Deadly Nightshade. È un assassino“.

