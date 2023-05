L’Arsenal perde in casa contro il Brighton 3-0, Odegaard: «Abbiamo perso il campionato»

Mancano due partite alla fine del campionato, l’Arsenal può arrivare al massimo a 87 punti, mentre il City ne ha 85 con una partita in meno.

De Zerbi affonda l’Arsenal in casa, tre gol ai Gunners. Arteta può dire addio al campionato dopo la vittoria del Manchester City contro l’Everton con lo stesso punteggio. Doppietta di Gundogan e gol di Haaland per il City che giocato prima dell’Arsenal.

A raccontare la dolorosa sconfitta dell’Arsenal è la Bbc che sottolinea come Guardiola potrebbe laurearsi campione già il prossimo weekend senza nemmeno scendere in campo. A De Bruyne e compagni bastano tre punti, ma se l’Arsenal dovesse perdere sabato contro il Nottingham Forrest, sarà scudetto matematico.

“Le deboli speranze di titolo dell’Arsenal hanno subito un duro colpo dopo la sconfitta contro il Brighton che ha lasciato la capolista Manchester City a una vittoria dal quinto titolo di Premier League in sei stagioni. I Gunners dovevano vincere dopo che la vittoria per 3-0 del City contro l’Everton di oggi pomeriggio aveva lasciato la squadra di Mikel Arteta in svantaggio di quattro punti nella corsa per il titolo. Il numero massimo di punti che l’Arsenal adesso può fare è 87, mentre il City ne ha 85 con ancora partite da giocare contro Chelsea (in casa), Brighton (in trasferta) e Brentford (in trasferta)“.

La Bbc racconta anche le reazione dei giocatori dell’Arsenal al termine della partita:

“I giocatori dell’Arsenal sono caduti in ginocchio dopo il fischio finale, realizzando rapidamente che il loro sogno per il titolo era quasi finito dopo essere stati sconfitti dal Brighton“.

Nel post partita ha parlato il centrocampista e capitano dei Gunners, Martin Odegaard. Le sue parole a Sky:

«Penso sia difficile riprendere in mano il campionato. È dura da mandare giu. Nello spogliatoio non c’è un buon stato d’animo in questo momento, soprattutto dopo il secondo tempo. Non cosa sia accaduto ma è una grande delusione. Penso che abbiamo perso il campionato».

