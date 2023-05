Il Bayern Leverkusen anticipa la gara col Colonia e scoppia la polemica

Così la squadra avrà due giorni di riposo in più prima della sfidare con la Roma. L’accusa è che vi sia stata una richiesta del Ministro degli interni Herbert Reul, grande tifoso

Il Ministro degli interni Herbert Reul, grande tifoso e abbonato del Bayern Leverkusen, avrebbe fatto una richiesta che è stata prima approvata dalle autorità, ma poi criticata dai tifosi tedeschi del Colonia. La richiesta in questione è di anticipare la partita di campionato e di giocarla domani, venerdì 5 maggio. In questo modo, la sua squadra del cuore, il Bayern Leverkusen, arriverà riposata per la sfida successiva: in Europa contro la Roma.

La decisione ha provocato l’amministratore delegato del Colonia, perché come è successo anche per la Salernitana, anche le squadre piccole possono subire delle penalizzazioni. Queste scelte sono viste con un occhio critico dalle società, che per un motivo o per un altro vedono l’integrità di una competizione essere spezzata o messa in dubbio. Il Corriere dello sport riporta così la notizia lanciata dal Bild:

“La gara, che si sarebbe dovuta giocare domenica 7 maggio, si disputerà invece domani, alle ore 20.30. I tedeschi avranno due giorni di riposo in più prima di affrontare i giallorossi. La decisione è stata criticata dai dirigenti del Colonia”.

Un portavoce del ministro avrebbe poi respinto queste accuse, sottolineando che è stata una semplice richiesta, poi accettata, e che non è la prima volta che succede.

