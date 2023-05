Giuntoli: «Se fossi un tifoso non mi preoccuperei del futuro del Napoli con De Laurentiis presidente» 

A Dazn: «Sono otto anni che sono qua e sento parlare sempre di ciclo. Abbiamo cambiato tanti giocatori e la squadra è sempre rimasta molto competitiva».

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina, prima partita in casa degli azzurri campioni d’Italia, ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Come si è goduto la festa dello scudetto? C’è un momento che le è rimasto più impresso? Giuntoli non ne indica uno in particolare, dice di portarli tuti con sé e li descrive come momenti impossibili da rendere con le parole.

«Sono molto felice, non ce n’è uno in particolare ma un insieme di momenti che porterò sempre con me, tutti indescrivibili».

Si parla del Napoli del domani, che giorni sta vivendo Giuntoli risponde dicendo che al futuro si penserà in seguito, ora è il momento di realizzare quanto fatto di straordinario dalla squadra di Spalletti in campionato e di godersi il trionfo nel campionato di Serie A.

«Sto cercando di realizzare quello che di straordinario abbiamo fatto e di godermela, con calma poi penseremo al futuro».

De Laurentiis lancia segnali sui top player, poi bisognerà ragionare sul futuro di alcuni giocatori come Zielinski e Kim, ma secondo lei ci sono i presupposti per aprire un ciclo? Giuntoli:

«Sono otto anni che sono qua e sento parlare sempre di ciclo. Abbiamo cambiato tanti giocatori e la squadra è sempre rimasta molto competitiva. Io, poi, se fossi un tifoso, non sarei così preoccupato del futuro del Napoli con De Laurentiis come presidente».

