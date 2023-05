Giuntoli attende un colloquio con De Laurentiis: la volontà del presidente è un mistero (CorSport)

Il diesse deve necessariamente trovare il modo di liberarsi del contratto che lo lega al Napoli. La Juve ha già la sua adesione alla proposta e attende

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, continua ad essere in attesa di un colloquio con il presidente Aurelio De Laurentiis in merito al suo futuro. Il diesse è legato da un altro anno di contratto con il club partenopeo ma vorrebbe lasciare l’azzurro per spostarsi a Torino, nella Juventus. Non può farlo, ovviamente, senza prima aver trovato un modo per rescindere il vincolo che lo tiene ancora legato al Napoli. Giuntoli ha già dato l’adesione all’offerta che gli ha avanzato il club bianconero, ma deve prima raggiungere un accordo con De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive non solo che il direttore sportivo del Napoli ancora non ha incontrato il patron per parlarne, ma anche che la volontà del presidente in merito alla gestione dell’affare è, al momento, ancora ammantata di mistero.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Le cose succedono anche se Cristiano Giuntoli è in attesa di un colloquio con De Laurentiis e di chiarimenti utili per sentirsi poi libero di fare le valigie. Il contratto, in scadenza nell’estate del 2024, è un ostacolo da rimuovere e per farlo è indispensabile incontrarsi e chiacchierare con il proprio presidente, liberarsi di quel vincolo, scoprire quale sia la sua volontà che è ammantata nel mistero. La Juve è consapevole della situazione in cui si trova Giuntoli ed attende, dopo aver ottenuto adesione alla propria proposta”.

Venerdì sera, Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio, ha scritto che il presidente ha posto a Giuntoli alcune condizioni per liberarlo e che adesso si sta trattando tra le parti.

“Non solo il possibile incontro con Spalletti per discutere del futuro: in queste stesse ore Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è impegnato anche sul fronte del direttore sportivo, con Giuntoli che ha attirato su di sé le attenzioni della Juventus dopo l’ottimo lavoro svolto in questi anni. I due hanno già iniziato a parlare e il presidente ha posto determinate condizioni al direttore sportivo per liberarlo dall’anno di contratto, mentre appunto la Juve lo aspetta. Adesso dunque si entrerà nel vivo per “trattare” queste condizioni”.

ilnapolista © riproduzione riservata