Giorgetti: «Se la Juve ha fatto falso in bilancio le toglierei lo stadio»

Il ministro dell’economia al foro Italico «La cosa paradossale è che i tifosi oggi tifano per il giudice sportivo»

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economia e delle finanze, a margine dell’evento “Vita da campioni” al foro Italico ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sistema calcio in Italia

«Va ripensato tutto il sistema. Sulla giustizia sportiva avevamo avviato una prospettiva di riforma. Avevamo confidato che il sistema dello sport riuscisse ad autonormarsi ma è complicato. E’ evidente che il sistema concepito negli anni ’60 non può più funzionare.

La terzietà c’è sempre, anche qui non è possibile che gli organi di giustizia sportiva vengano nominati insieme a chi vince nelle federazioni»

Parlando del calcio conclude:

«La cosa più antipatica è che i tifosi oggi tifano per il giudice sportivo. Siamo a livelli paradossali. Ad esempio se la Juventus, e dico se, ha fatto un falso in bilancio, perché togliere i punti? Se ragionassi come l’agenzia delle entrate gli dovrei sequestrare lo stadio»

ilnapolista © riproduzione riservata