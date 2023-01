Giorgetti: «Sulle plusvalenze potrebbe intervenire il Governo»

A telefisco: «Si dà per scontato che ci sia stato un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo delle società” e lo Stato “vuole capire».

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in un’intervista a ‘Telefisco’ rispondendo sulle plusvalenze delle società sportive. Queste le parole di Giorgetti sul caso plusvalenze:

«Si dà per scontato che ci sia stato un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo delle società” e lo Stato “vuole capire: quindi qui al Mef ne ho parlato anche col collega Leo, stiamo riflettendo se la normativa fiscale fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno. Quindi non escludo anche novità».

Continua il ministro:

«La norma “potrebbe cambiare”: abbiamo avviato un’analisi su un fenomeno che tutti dicano avvenga, ma se è così non credo che lo Stato possa riconoscere l’esistenza di plusvalenze fittizie».