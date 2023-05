Di Natale alla Gazzetta: «Devo tantissimo a Spalletti»

«Non è facile vincere nella mia città. Lui ci sta riuscendo anche grazie alla sinergia con Aurelio De Laurentiis», ha detto l’ex capitano bianconero

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Di Natale, ex capitano bianconero, ha parlato del suo rapporto con Spalletti:

«Prima di ritrovarlo a Udine, l’ho avuto a Empoli, dove lo vedo ancora oggi, mi fece debuttare in B dalla Primavera. Gli devo tantissimo. A lui e a Marco Domenichini che per me è un secondo padre. Lavoro e professionalità, prima di tutto Infatti ha fatto bene dappertutto. Ha una cultura del lavoro impressionante. Tatticamente è un fenomeno. Non lascia niente al caso. E ha sempre un occhio di riguardo verso quelli che giocano di meno, perché tutto parte dalla costruzione del gruppo. E mi sembra che a Napoli ci sia riuscito».

Per poi aggiungere sul lavoro di tutta la società:

«Non è facile vincere nella mia città. Lui ci sta riuscendo anche grazie alla sinergia con Aurelio De Laurentiis che si è dimostrato un grande presidente. Uno che sa il fatto suo. Insieme hanno fatto qualcosa di straordinario»

Il campione italiano ha voluto anche ricordare la sua carriera in bianconero, del legame speciale con l’Udinese e dei goal segnati al Napoli nella sua carriera, tra cui una storica tripletta del 2010. Un giocatore che avrebbe fatto davvero comodo alla squadra di Sottil, senza dubbio, ma che resta nel cuore dei tifosi bianconeri.

