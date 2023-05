Udine, scritte contro i napoletani: “Noi non siamo napoletani”, “Napoli colera”.

Friuli Oggi riporta la notizia e anche la risposta dei tifosi campani con un coro “speciale” contro gli avversari friulani

Il Prefetto di Udine ieri si è appellato ai napoletani perché non creino eccessi questa sera alla Dacia Arena. Intanto ieri il Napoli è arrivato in Friuli accolto da centinaia di tifosi che hanno cantato e accompagnato la squadra in albergo aspettano il risultato della Lazio. Ma intanto, come riporta FriuliOggi, nella notte sono apparsi numerosi messaggi anonimi all’indirizzo dei tifosi azzurri

Sono diverse le scritte apparse nella notte contro i tifosi del Napoli arrivati in città per la partita di stasera contro l’Udinese che potrebbe assegnare matematicamente il terzo scudetto della storia alla squadra partenopea.

La zona più colpita dagli imbrattamenti sembra essere quella dei Rizzi, dove sui muri sono comparse diverse scritte fatte con bomboletta. “Noi non siamo napoletani ma veri friulani”, “Napoli colera” recitano alcune. Il clima diventa ancora più caldo in vista del fischio d’inizio previsto per stasera alle 20 e 45 allo stadio Friuli.

Già negli scorsi giorni l’atmosfera tra le due tifoserie si era accesa dopo che gli ultras dell’Udinese avevano “invitato” a non festeggiare lo scudetto del Napoli a Udine. La risposta dei tifosi campani non si è fatta attendere, con un coro “speciale” contro gli avversari friulani, tirando in ballo anche Zico, uno dei simboli della squadra bianconera.

ilnapolista © riproduzione riservata