Di Lorenzo: «Vedere la gente di Napoli festeggiare era il nostro obiettivo da inizio anno» 

Ai microfoni di Decibel Bellini, sul terreno di gioco del Maradona, dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

«Vedere tutta questa gente festeggiare era il nostro obiettivo da inizio anno, un successo costruito con tutti quelli che hanno lavorato con noi anche dietro le quinte, che magari voi vedete poco ma che per noi sono veramente importanti e poi voi tifosi, che in questi anni ci siete sempre stati e che vi meritate più di tutti questo grande successo. Noi siamo contenti di avervi regalato questa grande gioia. A nome di tutta la squadra vi ringrazio perché ci avete sempre sostenuto, non solo qui a Napoli, ma in tutti gli stadi, spesso è sembrato di giocare in casa. Grazie».

