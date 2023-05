Di Lorenzo ha incontrato De Laurentiis per discutere del premio scudetto (CorSport)

Con il capitano, nell’incontro al Britannique, anche Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Meret. Si è parlato anche della tournée in Corea

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri c’è stato un incontro tra una delegazione del Napoli, guidata dal capitano, Giovanni Di Lorenzo, e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Due i temi trattati nella riunione, avvenuta nell’Hotel Britannique, dove risiede il presidente quando soggiorna in città: i premi scudetto e la tournée estiva in Corea. Insieme al capitano Di Lorenzo, i giocatori del Napoli presenti all’incontro sono stati Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Meret.

Il Corriere dello Sport scrive:

“A proposito del capitano: ieri ha guidato una delegazione della squadra all’Hotel Britannique nel corso di un incontro andato in scena con De Laurentiis. Da un lato il presidente e dall’altro Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Meret. Le parti hanno discusso dei premi, a cominciare dal premio scudetto e poi della tournée in Corea, a casa di Kim, in programma subito dopo la fine del campionato. Scene di fine stagione. Ma questa volta con lo scudetto sulle maglie”.

