Tifosi della Sampdoria lanciano banconote false su Lotito

Galliani, Scaroni, Lotito e la Serie A contestati dai tifosi della Sampdoria. Durante l’assemblea gridavano “Liberate la Samp”.

L’Hotel Gallia di Milano ha ospitato l’assemblea della Lega Serie A, dove erano presenti i rappresentanti di tutti i club italiani. Ad accoglierli, però, un gruppo tifosi della Sampdoria minacciosi e aggressivi che hanno contestato i dirigenti. Tra quelli presi di mira, ci sono Paolo Scaroni, presidente del Milan, l’amministratore delegato Adriano Galliani e Claudio Lotito. Quest’ultimo in particolare, il presidente della Lazio, sarebbe colpevole di non aver mai nascosto le sue amicizie con Ferrero, il reale problema che ha portato i doriani a protestare in un Hotel di Milano.

I tifosi hanno lanciato banconote false su Lotito e hanno cantato cori sulle parole di “Liberate la Samp”, come riportato anche da Fanpage.it, Sportitalia e Tuttomercatoweb.

𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗽‼️ La dura contestazione dei tifosi della Sampdoria all’esterno dell’hotel Gallia dove è in corso l’Assemblea di Lega#sportitalia #sampdoria pic.twitter.com/phbV3c6uWO — Sportitalia (@tvdellosport) May 5, 2023

La Sampdoria rischia il fallimento e i tifosi non tollerano di vedere un club storico del campionato italiano retrocedere, o addirittura scomparire dai professionisti. Per questo motivo, un gruppo di ultras ha deciso di raggiungere la sede dell’assemblea e chiedere risposte concrete sul futuro del club. Nonostante sia stato esposto uno striscione con scritto “E su Ferrero? Niente da dire?”, uno dei temi dell’assemblea è proprio l’interruzione della sfida tra Sampdoria e Spezia, dovuta al lancio di fumogeni.

