Corsi: «Accardi non ha chiamate concrete, non staremo a subire senza far valere le nostre ragioni»

A Il Messaggero: «Quando gli arriverà qualcosa di sicuro la condividerà con me. Vorremmo evitare addii, faremo il possibile perché non avvengano».

In un’intervista a Il Messaggero, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, parla di mercato e del futuro dei calciatori del club e anche di quello del direttore sportivo Pietro Accardi, accostato al Napoli nel caso di un addio a Cristiano Giuntoli. Corsi dichiara che non c’è nulla di concreto circa il futuro del suo diesse e si dice convinto che se dovesse arrivare una chiamata, Accardi sicuramente lo informerebbe subito.

«Per adesso di concreto non ha nulla e nel momento in cui gli arriverà una chiamata di sicuro la condividerà con me. Ritengo che sia il nostro valore aggiunto e ha ancora due anni di contratto. Non è che l’Empoli vuole stare lì a subire determinate situazioni senza far valere le sue ragioni. Noi vorremmo evitare certi addii, quindi faremo il possibile affinché non avvengano».

Corsi parla anche dei suoi calciatori, finiti nel mirino di tanti club italiani e non solo.

«Per ora non ci sono stati approfondimenti. Posso solo ipotizzare che qualcuno di loro finirà in un grande club. Lo spartiacque definitivo sarà la finale dell’Inter: da lì ci sarà il valzer degli allenatore e dei direttori sportivi. Dopo toccherà al mercato».

Tra i talenti dell’Empoli che piacciono ad altri club ci sono Baldanzi, Fazzini e Guarino, ai quali è interessata la Lazio. Corsi:

«Come dar torto a Maurizio. Questi profili però vorremmo trattenerli ancora un anno, anche perché sono ragazzi troppo giovani che si devono completare, soprattutto dal punto di vista fisico. La prossima stagione potrebbero essere ancora più decisivi per noi. Non dimentichiamo che hanno vinto lo Scudetto con una Primavera da cui sono usciti Ricci, Viti, Asllani e lo stesso Belardinelli, che l’anno prossimo farà parte della nostra rosa».

Corsi parla anche di Akpa Akro, che la Lazio vorrebbe inserire nella trattativa, dopo il prestito in Toscana di questa stagione.

«Akpa Akpro si è calato perfettamente nella nostra mentalità, ci è piaciuto ed è sicuramente un discorso che affronteremo tra poco. Però non vogliamo intavolare trattative con i giocatori più giovani. Già con profili come Vicario o Parisi sarebbe differente. Loro ormai sono completi e pronti per una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato».

