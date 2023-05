Conceição apprezzato anche in Arabia Saudita, l’Al-Ahli è interessato al portoghese (O Jogo)

O Jogo conferma l’offerta del Napoli ma anche “il club della città di Jeddah che ha vinto la seconda divisione del calcio saudita” è interessato al portoghese

Secondo O Jogo, quotidiano sportivo portoghese, il presidente De Laurentiis ha offerto a Sérgio Conceição a 6 milioni lordi per sedersi sulla panchina del Napoli. Fra gli ostacoli che non permettono di far decollare la trattativa tra presidente e allenatore c’è la clausola rescissoria messa dal Porto sul contratto dell’allenatore. O Jogo scrive la clausola è salita a 18 milioni di euro, il Napoli è uno scenario attraente per l’allenatore:

“A differenza di quanto accaduto alla fine del 2021, i napoletani parteciperanno alla Champions League la prossima stagione, dopo aver conquistato il terzo “scudetto” della loro storia, e saranno disposti a pagare a Conceição qualcosa come sei milioni di euro lordi all’anno, cioè circa quattro milioni di euro netti, al netto delle tasse da pagare in Italia“.

Nel frattempo però arrivano apprezzamenti anche dall’Arabia Saudita, a scriverne è il quotidiano Okaz:

“L’Al Ahli, club della città di Jeddah, è interessato a ingaggiare Sérgio Conceição. Pitso Musimani, l’attuale allenatore, lascerà il club e i dirigenti arabi vedono l’allenatore dell’FC Porto come una buona opzione. L’Al Ahli di Jeddah è retrocesso l’anno scorso e in questa stagione è stato campione della seconda divisione del calcio saudita. Nel 2023/24 torna nella massima serie saudita“.

