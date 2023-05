Bordata di fischi al sindaco Manfredi alla festa scudetto del Napoli (VIDEO)

Chiamato a premiare Geolier, è stato subissato di fischi. Non è riuscito a trattenere una smorfia di disappunto, poi è partito anche il coro “chi non salta juventino è”

Bordata di fischi al sindaco Gaetano Manfredi alla festa del Napoli al Maradona. Decibel Bellini ahilui – non è colpa sua, faceva parte della scaletta – ha chiamato al centro dello stadio il sindaco per premiare Geolier. Non l’avesse mai fatto, una bordata di fischia si è levata dalla stadio che ha investito il primo cittadino che non è riuscito a tradire una smorfia di disappunto. Poi, incassata l’ondata di fischi, ha provato a far finta di niente di fronte a un imbarazzato Geolier e lo ha rapidamente premiato con una frase storica «Stasera tutti i napoletani sono campioni e lo saranno per sempre», per poi altrettanto rapidamente guadagnare l’uscita. Non prima che dagli spalti si levasse il coro “chi non salta juventino è”. Il popolo evidentemente non ha creduto alla versione del sindaco di una folgorazione sulla via del Maradona (non più San Paolo) che lo avrebbe condotto a una repentina conversione calcistica.

