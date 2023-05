Alla Juventus ci sono pareri discordanti su Giuntoli (Corsera)

Grande incertezza in casa bianconera dove invece, scrive il Corsera, l’arrivo del nuovo ds sarebbe il primo mattone per ricostruire

La Juventus è un cantiere aperto, dopo una stagione difficile e sicuramente anomale per i bianconeri, tra giustizia sportiva e cadute sul campo, è il momento di tirare le somme e capire da dove ripartire. Ma non tutto è chiaro, come scrive oggi il Corriere della Sera

“Grande è la discussione (e la riflessione) sotto al cielo, più nero che bianco, della Juve, almeno di questi tempi: dal probabile, ma non ancora certo, arrivo di un nuovo direttore sportivo (Cristiano Giuntoli) allo stesso allenatore, Massimiliano Allegri. Non ancora discusso, ma discutibile”

Non solo il tecnico, dubbi alla Juventus ci sono anche per il nome del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, mentre fino a ieri sembrava che l’unico ostacolo fosse il nullaosta del presidente De Laurentiis.

“Nel calcio è difficile risolvere tutto in tempi brevi». E, soprattutto: «Da dopo domani bisogna essere lucidi nelle valutazioni per il prossimo anno, magari torneremo a essere competitivi per lo scudetto». Dai giocatori al d.s., sul quale in società ci sarebbero non univoci pareri: eppure, volendo ricostruire, quello sarebbe il primo mattone”

