Abodi: «Il nostro no al razzismo vale sempre, le nostre scuse a Dusan Vlahovic» 

Il ministro dello Sport su Twitter: «Come il rispetto: vale sempre. E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque».

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato su Twitter quanto accaduto oggi durante Atalanta-Juventus, con i cori dei tifosi atalantini contro l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic.

Abodi ha condannato il razzismo ribadendo il suo no e la necessità del rispetto verso le persone e delle punizioni di chi intona cori beceri. Ed ha aggiunto le scuse a nome dell’Italia a Dusan Vlahovic.

Queste le parole di Abodi su Twitter:

«Il mio no, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il RISPETTO: vale sempre! E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!».

