Totti-Spalletti pace vicina, le Iene ci provano. Totti: «Ora deve vincere uno scudetto»

Le Iene prova a far riconciliare Totti e Spalletti. L’allenatore del Napoli all’inviato: «Scelga lei luogo e momento».

Il noto programma tv Le Iene ha promesso a Francesco Totti e Luciano Spalletti un incontro per riappacificare i loro rapporti, andati in rovina dopo lo scontro avvenuto sei anni fa.

Nella puntata di domani de Le Iene, andrà in onda l’arrivo dell’inviato del programma al Premio Nazionale Enzo Bearzot, dove incontrerà l’allenatore del Napoli. Nel dialogo tra i due, Spalletti dirà: «Io sono stato contento di quello che ha detto Francesco (a dicembre Totti aveva dichiarato che Spalletti era uno dei migliori allenatori e gli sarebbe piaciuto poter riparlare con lui) e questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due». A quel punto, l’inviato risponderà: «Se lei lo invita noi portiamo il video messaggio». E Spalletti: «Scelga lei luogo e momento».

In seguito, l’inviato incontrerà Francesco Totti in giro per Roma e, dopo avergli comunicato le intenzioni dell’allenatore, l’ex capitano della Roma risponderà: «Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto».

Molti tifosi giallorossi accusano Spalletti di essere stato l’artefice del ritiro di Totti dal calcio giocato, ma tra i due potrebbe davvero esserci una riconciliazione.

