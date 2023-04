Spezia-Lazio, scontri fra ultras: un ferito alla testa e diversi arresti (VIDEO)

Secondo le prime ricostruzioni il ferito non sarebbe in condizioni gravi. Già nel primo pomeriggio un gruppo di ultras laziali segnalati vicini alla stazione

Tra poche ore si gioca Spezia-Lazio, ma nella città ligure le luci della ribalta, come spesso purtroppo accade, puntano ancora sui tifosi violenti. Secondo fonti locali e secondo il tam tam social, ci sarebbero stati scontri tra le tifoseria.

Gli scontri sarebbero avvenuti nel centro cittadini di La Spezia. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo.

Fortunatamente la polizia è riuscita a tenere sotto controllo la situazione e adesso tutto sembra essere tornato alla normalità.

Situazione in giro per la città come al solito surreale #SpeziaLazio — inZaiderSP (@inZaiderSP2) April 14, 2023

Gli ultras dello Spezia non sono nuovi a certi episodi di violenza, verbale e fisica. Così come anche gli ultras della Lazio. Solo qualche tempo fa, dopo il derby di Roma, la curva della Lazio rischiava una squalifica per una anno, sanzione poi sospesa.

Secondo le prime ricostruzioni due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati vicino Piazza Ginocchio prima di essere separati dall’intervento della polizia in tenuta antisommossa.

Le forze dell’ordine hanno effettuato alcuni arresti e ci sarebbe almeno un tifoso di casa ferito, colpito alla testa da un oggetto tagliente, ma non in gravi condizioni.

Già nel primo pomeriggio erano arrivate diverse segnalazioni rispetto a un gruppo di tifosi ospiti nella zona della stazione centrale, non lontano da dove qualche ora dopo sono avvenuti gli scontri.

Pomeriggio di fuoco a La Spezia: altri scontri tra Polizia e tifosi #Lazio pic.twitter.com/pq8APJJQTm — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 14, 2023

