Se la questione è l’ordine pubblico, non era meglio lasciare che il Napoli giocasse sabato? (Il Giornale)

Se davvero Napoli-Salernitana è stata spostata per motivi di ordine pubblico, scrive Il Giornale, non sarebbe stato meglio lasciare il calendario invariato, con la partita il sabato? Così qualsiasi risultato fosse venuto fuori, la gente non avrebbe ingolfato strade e piazze, visto che per forza di cose avrebbero tutti dovuto attendere il verdetto di San Siro del giorno dopo. Ovvero il risultato di Inter-Lazio, determinante, insieme alla vittoria del Napoli sulla Salernitana, per assegnare matematicamente il titolo alla squadra di Spalletti.

Il Giornale scrive che in questo modo si sarebbe evitato il caos fuori e dentro lo stadio. Ma la decisione delle autorità non è andata in tal senso. Oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità in merito all’orario del match. Ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha detto in conferenza stampa che la partita dovrebbe essere disputata domenica 30 aprile alle 15.

“Se dovessero crearsi i presupposti per lo scudetto matematico – così hanno ragionato i responsabili al Viminale – meglio che la festa esploda all’interno del tempio azzurro, alla presenza della squadra, prima di invadere le strade della città. Ma se la questione, appunto, è di ordine pubblico e si vuole evitare il caos dentro e fuori lo stadio, non sarebbe stato consigliabile non toccare il calendario e lasciare che il Napoli giocasse di sabato? Qualunque risultato sarebbe venuto fuori, non avrebbe ingolfato vie e piazze, perché per forza di cosa si doveva attendere il verdetto del giorno dopo a San Siro”.

Il quotidiano aggiunge che la proposta di lasciare la partita in programma sabato e di trasmettere domenica al Maradona, sui maxischermi, Lazio-Inter, è stata bocciata dalle pay-tv.

