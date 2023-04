Roc Nation sulla squalifica di Lukaku: «Adesso basta, sfideremo le autorità su tutti i fronti»

Il comunicato: «La conferma della squalifica dimostra che gli organi calcistici devono fare di più per proteggere i giocatori in campo».

Anche la Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi di Romelu Lukaku, si schiera in difesa dell’attaccante belga dell’Inter dopo che la Corte Sportiva d’Appello della Figc ha respinto il ricorso presentato dal club nerazzurro contro la squalifica.

Il presidente di Roc Nation, Michael Yormark, ha dichiarato:

«E’ preoccupante sentire che la Corte d’Appello nazionale della Figc ha scelto di confermare la squalifica di Romelu Lukaku. Tutto ciò dimostra che è necessario fare di più da parte di tutti gli organi calcistici per proteggere i giocatori in campo. Questo alimenta ulteriormente la nostra voglia di cambiamento. Roc Nation non rinuncerà a questa battaglia. Continueremo a sfidare le autorità su tutti i fronti. Adesso basta».

Anche l’Inter, nel pomeriggio, ha pubblicato un comunicato in difesa di Lukaku, in cui esprime tutto il suo disappunto per la decisione della Corte Sportiva d’Appello. La nota recita:

«La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo. FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole».

