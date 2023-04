Proteste per la nuova testimonial della Nike, è trans

Sta montando la polemica negli States dopo che la Nike ha assunto una donna trans per pubblicizzare un reggiseno sportivo. Lo riporta El Mundo.

Si tratta di Dylan Mulvaney, una donna trans che ancora non ha completato il cambio di sesso. L’attivista Mulvaney ha pubblicato la sua collaborazione con l’azienda di articoli sportivi sui social.

A sollevare la protesta alcune sportive fra cui Sharron Davis:

“La nuotatrice olimpica britannica Sharron Davies sta guidando il boicottaggio di Nike in seguito alla decisione di firmare un accordo pubblicitario per pubblicizzare i reggiseni con Mulvaney. Questo nuotatore che ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 assicura che questa decisione di Nike rappresenta un “passo indietro” per lo sport femminile“.

A fare eco alla protesta contro la Nike è Caitlyn Jenner, la famosa transgender che prima del passaggio di sesso era il patrigno delle Kardashian:

EQUALITY > INCLUSIVITY (STOP TRYING TO ERASE WOMEN). The differences between men and women are real and are a good thing! It doesn’t make trans ppl a bad thing, either. Why is it so black and white with the RADICAL RAINBOW MAFIA?! https://t.co/iRh7NNsfFa

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 6, 2023