“Più visualizzazioni di tutte le leghe di calcio messe assieme”. Così Pique ha reinventato il calcio

Il New York Times: “Più di due milioni di persone hanno guardato alcuni o tutti i singoli round di giochi alla fine di febbraio su Twitch, TikTok e YouTube”

Ormai da mesi Pique è sulla bocca di tutti. Dopo il plateale divorzio con la super-star Shakira, lo spagnolo ha deciso di cogliere l’occasione per aumentare ancora di più la sua popolarità e indirizzarla nei suoi molti business. Molti amici lo descrivono come uno stakanovista nato. Mentre i suoi ex colleghi calciatori preferivano passare il tempo davanti alla playstation, lui – giovanissima stella del Barcellona – andava in ufficio a curare gli affari esterni al calcio. «Una delle prime cose che mi ha detto è stata che dopo aver finito l’allenamento – ha dichiarato Nicolas Julia, il fondatore della piattaforma sportiva digitale Sorare al New York Times – ad alcuni dei suoi compagni di squadra piaceva giocare ai videogiochi. Alcuni erano felici di uscire con le loro famiglie. Amava andare in ufficio e costruire qualcosa».

Il quotidiano americano ha poi lodato la vena imprenditoriale dell’ex marito di Shakira, che – assieme ai suoi collaboratori – è riuscito a reinventare il calcio. “Il gioco del calcio tradizionale, ha deciso Pique, contiene troppe distrazioni: rimesse, diciamo, o squadre che ottengono i loro schemi di marcatura durante gli angoli. Gli spettatori più giovani,era convinto Pique, non avrebbero sopportato questo. Lo sport che aveva sempre amato doveva adattarsi. Come? Il calcio dovrebbe essere più breve, per esempio. Doveva ridurre al minimo le pause naturali o trovare un modo per riempirle. Doveva copiare e adottare i ritmi e le caratteristiche dei videogiochi e dello streaming e della televisione di realtà per incontrare gli spettatori nel loro habitat naturale“.

I numeri raggiunti dalla Kings League di Pique hanno superato inaspettatamente per certi versi il calcio, un successo mondiale che in pochi si sarebbero aspettati. “Ha accumulato – spiega il New York Times – circa 238 milioni di visualizzazioni su TikTok a gennaio — più, di tutte le leghe tradizionali europee messe insieme. Più di due milioni di persone hanno guardato alcuni o tutti i singoli round di giochi alla fine di febbraio su Twitch, TikTok e YouTube. I suoi playoff in stile Final Four, tenutisi il 26 marzo, si sono svolti nel lCamp Nou, lo stadio in cui Piqué ha trascorso 14 anni come pietra angolare di una squadra di Barcellona che conquistava tutto. Gli stand erano pieni con 92.000 fan che acquistavano biglietti“.

