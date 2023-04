Pioli: «Il Napoli è partito meglio di noi, ma dopo abbiamo fatto la partita» 

A Prime Video: «Abbiamo fatto una partita da Champions contro una squadra molto forte e siamo stati all’altezza. Sarà difficile per entrambe».

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Prime al termine della sfida contro il Napoli

«Penso già alla prossima. Sarà un’altra grande partita come questa, c’è stato qualche errore tecnico di troppo da parte di tutte e due le squadre, ma è una stata una grande partita, con grande tensione, tra due squadre equilibrate e quindi sarà difficile per entrambe».

Pioli ha analizzato il match:

«Sono partiti meglio di noi, abbiamo palleggiato male all’inizio, loro sono stati più aggressivi che in campionato, ma dopo la partita l’abbiamo fatta. E’ la prima volta che vinciamo qui in tre anni, abbiamo fatto una buona gara, non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica sul finale, ma il risultato ci tiene in equilibrio e ci fa sperare di superare il turno di Champions».

Il cambio con Bennacer, perché? Pioli:

«Ho cercato di inserire un giocatore più offensivo spostando Brahim centrale, abbiamo provato ad aiutare Calabria sui duelli con Kvara».

Se dovesse fare un nome? Quale dei suoi giocatori le è piaciuto di più? Pioli:

«La squadra, fateli voi i nomi. Leao? Mi è piaciuto, come mi è piaciuto molto Giroud e anche Tomori, mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto una partita da Champions contro una squadra molto forte e siamo stati all’altezza. Adesso andremo a Napoli con grande fiducia e grande concentrazione perché sappiamo le difficoltà che troveremo».

