Perquisizioni nella sede del Bayern Monaco per sospetto riciclaggio

Gli agenti della polizia criminale federale hanno perquisito la sede Bayern Monaco. A riportare la notizia il tabloid tedesco Bild, spiegando che la motivazione di questa operazione risiede nel sospetto di riciclaggio di denaro da parte dell’oligarca russo Alisher Usmanov. Il presidente onorario del club bavarese è Uli Hoeness, che con Usmanov vanta forti legami. è in passato l’oligarca si è spesso fermato nel settore dell’Allianz-Arena dedicato ai personaggi più importanti e vicini al Bayern.

La Suddeutsche precisa che Usmanov è “un uomo che dovrebbe avere a cuore il presidente russo Vladimir Putin almeno quanto la romantica valle di Tegernsee, dove Umanow può presumibilmente possedere alcune proprietà, vista sul lago inclusa”

L’azione della polizia è stata il risultato della cooperazione tra gli investigatori dell’ufficio criminale federale e di quello bavarese. Martedì è avvenuto il raid nella sede del club a Monaco e presso l’Allianz Arena.

Dall’attacco russo all’Ucraina, tuttavia, Usmanov, come molti oligarchi sanzionati, presumibilmente vicini al Cremlino, non è più possibile sfruttare le sue ricchezze nei paesi occidentali. Gli immobili sul Tegernsee, il grande yacht made in Germany e tutto il resto: congelato, sequestrato, disuso. Che si tratti di presunta evasione fiscale, di violazioni della legge sul commercio estero o di riciclaggio di denaro – gli investigatori tedeschi credono di avere molte ragioni per seguire le orme di Usmanow in Germania. In totale, quattro diverse indagini sono in corso contro di lui.

