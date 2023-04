Palomba: «Pace De Laurentiis-ultras? Abbiamo parlato con il presidente per creare un clima distensivo»

A CalcioNapoli24: «C’erano state scene poco edificanti, il clima non faceva bene ai tifosi. Stiamo lavorando anche per il prossimo anno».

Dopo la conferenza stampa tenuta in serata sul rinvio di Napoli-Salernitana, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24. Palomba ha parlato della festa scudetto in programma il 4 giugno, al termine del campionato.

«Festa il 4 giugno? Si stanno individuando 4-5 piazze che si collegheranno, allo stadio ci sarà la consegna di qualcosa che non vogliamo ancora citare dal presidente della Lega calcio, poi ci saranno altre piazze in provincia, in modo da consentire a tutti di vivere quei momenti. Forse anche i calciatori andranno in queste piazze, cercando di vivere questi momenti in maniera gioiosa».

Palomba ha risposto anche ad una domanda sulla pacificazione tra il presidente del Napoli e gli ultras.

«C’era un clima che non faceva bene ai tifosi, stiamo lavorando anche per il prossimo anno. Come si è giunti a questa distensione? A seguito delle scene poco edificanti, abbiamo cominciato a parlare con il presidente De Laurentiis, cercando di creare un clima distensivo».

