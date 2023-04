Niente scudetto, ma metro e funicolari aperte fino alle 6 (salvi i 98 euro di premio l’ora)

Il prefetto ha voluto che il piano trasporti rimanesse in vigora. In mattinata enormi disservizi, in tanti costretti ad arrivare allo stadio a piedi

Napoli non smette mai di stupire. Il Napoli alla fine lo scudetto oggi non è riuscito a vincerlo. Non solo ma in mattinata i trasporti hanno offerto l’ennesima dimostrazione di inadeguatezza, con corse in notevole ritardo. In tanti sono stati costretti a raggiungere lo stadio a piedi, anche attraversando a piedi la galleria che collega Piedigrotta a Fuorigrotta.

Eppure la prefettura ha disposto che il piano trasporti restasse come preventivato, come se il Napoli avesse vinto il campionato. Con le due funicolari (su tre) aperte fino alle sei del mattino, così come la linea 1 della metropolitana (ma da Piscinola a Dante e non fino a Garibaldi). Rispettato quindi l’accordo, compreso il premio di 98 euro l’ora per i dipendenti che prestano servizio.

Questo il piano preventivato.

Servizio no-stop per Linea 1 (limitata a Dante, non arriva a Garibaldi), con erogazione di 8 treni. In teoria la frequenza dovrebbe essere di un treno ogni 5 minuti e mezzo. Funicolari Centrale e Montesanto (Chiaia è chiusa) aperte fino alle ore 6 del 1° maggio, con supporto manutentivo garantito per l’intero servizio.

Le stazioni metropolitane e Funicolari che resteranno aperte, oltre al personale Agente di Stazione, avrà supporto del personale verificatori di titoli di viaggio e, come detto, dagli operatori d’esercizio interessati, nonché di 70 unità tra Esercito Italiano, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che, in caso di eccessive affluenze o particolari difficoltà, applicheranno il piano di emergenza che prevede la chiusura di stazione ed impianti.

La Linea 2 della metro (Pozzuoli-Gianturco) fermerà il servizio a mezzanotte (invece che alle 22,30).

Infine i parcheggi a struttura che resteranno aperti saranno Frullone, Brin e Chiaiano.

Ascensori ed Anm Point resteranno chiusi.

La premialità, che partirà per tutti i dipendenti Anm in servizio dalle ore 19.30 del 30 aprile alle ore 6.00 del 1° maggio, sarà di 98 euro per ogni ora di lavoro.

L’accordo avrà valore solo in caso di vittoria aritmetica della scudetto. (Questo per non è più valido)

ilnapolista © riproduzione riservata