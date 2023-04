Napoli-Salernitana, la decisione sul rinvio slitta a domani (Repubblica)

La riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale si è conclusa con il rinvio della questione al Casms, che si riunirà domani

La decisione sul rinvio di Napoli-Salernitana slitta a domani. Ancora ventiquattro ore di attesa per sapere quando sarà disputato l’incontro tra i due club campani: se sabato, come da programma, o domenica, come da più parti si spinge per una questione di ordine pubblico. Lo scrive Repubblica. La riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale, infatti, ha rinviato la questione al Casms, che si riunirà domattina.

Di seguito quanto riporta La Repubblica.

“Slitta di ventiquattr’ore la decisione sul possibile cambio di data del derby campano tra Napoli e Salernitana. La riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale si è infatti conclusa con il rinvio della questione al Casms, l’organico operativo che si riunirà giovedì mattina. La partita che potrebbe assegnare lo scudetto agli azzurri resta dunque per il momento in calendario per sabato pomeriggio (ore 15), in attesa che arrivi la risposta definitiva alla richiesta del Prefetto di spostarla a domenica”.

In attesa che arrivi la decisione ufficiale sullo spostamento di Napoli-Salernitana da sabato a domenica pomeriggio, la Lega Basket ha giocato d’anticipo: Napoli-Pesaro, partita delicatissima in chiave salvezza per la Gevi, originariamente in programma per domenica alle 17.30, si giocherà sabato alle 19 al Palabarbuto. Accettata dunque la richiesta della Gevi, che voleva evitare di ritrovarsi invischiata domenica nella eventuale festa scudetto del Napoli.

“Preso atto di quanto rappresentato dalla squadra di casa – scrive la Lega in un comunicato – in merito ai profili di ordine pubblico dovuti ai possibili festeggiamenti per lo scudetto della squadra del Calcio Napoli in pari data, che potrebbero impedire l’afflusso al palazzetto delle squadre, degli ufficiali di gara e degli spettatori, creando un obiettivo ostacolo al regolare svolgimento della gara in questione; preso atto che tali profili, come dichiarato dalla società Gevi Napoli Basket, sono stati già oggetto di interlocuzioni con la Prefettura e la Questura di Napoli, che hanno condiviso quanto evidenziato dal club; vista la conseguente richiesta da parte della società Gevi Napoli Basket di anticipare la gara in questione al sabato 29 aprile p.v., richiesta a cui la società ospite Carpegna Prosciutto Pesaro ha già comunicato di dare adesione; considerato che l’anticipo al sabato 29 aprile p.v. della partita, pur in deroga alla contemporaneità della disputa di tutte le gare della giornata, garantirebbe in modo certo la disputa della stessa e, con essa, il regolare svolgimento del campionato nella necessaria cornice di ordine pubblico; tutto ciò considerato, dispone l’anticipo di Gevi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro al 29 aprile 2023 alle ore 19″.

