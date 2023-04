Napoli-Salernitana, al Casms arriva la lettera del Prefetto che chiede il rinvio

Il Casm ha ricevuto la richiesta ufficiale di rinvio della partita. La Lega ha detto no alla richiesta del Napoli ma non può opporsi ad una deliberazione del Viminale

Continuano ad arrivare aggiornamenti sull’ipotesi di spostamento della partita Napoli-Salernitana da sabato alle ore 15:00 a domenica, alla stessa ora di sabato. Si attende la decisione del Comitato d’analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Nel frattempo alcuni aggiornamenti arrivano dal giornalista Marco Giordano su Twitter:

“Al Casms è arrivata la nota scritta del Prefetto Palomba che chiede il rinvio della partita. La Lega ha detto no alla richiesta del Napoli ma non può opporsi ad una deliberazione del Viminale. La nota del Prefetto, in tal senso, potrebbe esser decisiva. Decisione attesa a breve“.

