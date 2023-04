Milan-Napoli, per il CorSport il falso nove sarà Elmas, per la Gazzetta Kvara

Spalletti proverà a puntare su Raspadori, ma ha già pronta l’alternativa. Lozano e Olivera in vantaggio sulle fasce per dare velocità alla manovra

Luciano Spalletti arriva a Milan-Napoli di Champions League in piena emergenza in attacco. Osimhen non ha ancora recuperato dall’infortunio. Simeone si è fatto male durante la partita contro il Lecce. Raspadori non è al meglio. Il tecnico proverà a puntare sull’ex Sassuolo, ma se Jack non ce la farà dovrà ricorrere al piano alternativo: un falso nove tra Elmas e Kvaratskhelia. Per il Corriere dello Sport è il macedone in vantaggio, per la Gazzetta dello Sport, invece, in pole c’è il georgiano. Entrambi i quotidiani danno per favorito Lozano sulla corsia di destra, al posto di Politano: il messicano garantisce velocità.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Visto che Osimhen è fuori, Simeone pure e neanche Raspadori sta molto bene, il Napoli si ritrova nel proprio teatro dell’assurdo, incolla i cocci di questa primavera e s’industria: scavando nella genialità di Luciano Spalletti qualcosa uscirà, semmai un ‘falso nueve’ inedito – Elmas più di Kvara, comunque i due assieme a Lozano – una diavoleria con la quale andare a rovistare tra i concetti del Milan, che dal pareggio con l’Empoli comunque un po’ ammaccato ne è uscito”.

La Gazzetta sottolinea i dubbi di Spalletti sulle corsie esterne, quelli soliti, che accompagnano il tecnico in ogni partita di campionato e Champions.

“Già perché a destra nel tridente Lozano-Politano è un ballottaggio ormai consueto: dovrebbe toccare al messicano perché senza Osimhen serve gente “verticale” sulle fasce, capace cioè di andare alle spalle del centravanti di turno. Il terzino sinistro potrebbe farlo Olivera, invece di Mario Rui, perché va contrastata la fisicità del Milan e data copertura a Kvaratskhelia che avrà compiti ancora più offensivi del solito”.

Davanti resta solo Raspadori. La rosea scrive:

“L’idea è quella di riproporlo dal via come nella gara di campionato a San Siro, però ovviamente una ipotesi alternativa va comunque presa in considerazione: Elmas sull’out mancino e Kvara centravanti di manovra è una traccia che però sarà approfondita solo se in giornata Giacomino dirà di sentirsi ancora un po’ “impastato””.

A centrocampo torna Zielinski, dopo la pausa contro il Lecce.

“Spalletti è convinto che si potrà trovare spazio tra le linee di difesa e centrocampo del Milan ruotando bene gli interni e dunque confida molto in Zielinski, tenuto a riposo in campionato”.

