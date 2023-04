Manca Osi. Ci pensa il Capitano. Da quanto tempo aspettavamo un Capitano così

Il commento alla 29esima giornata di Serie A: Partita sporca. Vinta sporca. Come deve essere il sesso fatto bene.

FALLI DA DIETRO –COMMENTI ALLA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23

Che fatica.

Sì, sporca. Partita sporca. Vinta sporca.

Come deve essere il sesso fatto bene.

Tifosi in pizzo in pizzo del divano. Tesissimi.

Tesissimi gli azzurri. Attesi a tante risposte dopo le sberle dei Diavoli.

Manca Osi e l’assenza pesa e come.

E allora ci pensa il Capitano, il nostro Capitano a sostituirlo.

Il nostro Capitano.

Da quanto tempo aspettavamo un Capitano così.

Segna il gol che vale un campionato e chiama a raccolta tutti i compagni.

Proprio tutti. Quelli in campo e quelli in panchina.

Proprio tutti. Fino all’ultimo magazziniere.

Perché a vincere devono contribuire tutti. Nessuno escluso.

Bella immagine.

Che cancella i cori dolorosi e orribili dei Genni carogneschi accorsi anche al Via del Mare.

In pizzo in pizzo sul divano. Poi in piedi.

Perché i salentini vogliono interrompere la brutta serie negativa.

E ci riescono a inizio ripresa.

La palla è una mina infuocata che va avanti e indietro in area.

La difesa azzurra sbarra gli occhi impietrita.

Alla fine arriva Di Francesco e la sbatacchia dentro.

Poi l’uovo pasquale con sorpresa.

Un Falcone e un Gallo ci regalano mezzo scudetto.

Mentre il Chiolito esce toccandosi l’inguine, e questo è un guaio.

Contava vincere. E vittoria è stata.

Vittoria che zittisce i bofonchi sulla brillantezza perduta.

Suggestiva ipotesi.

E se questa stanchezza è dovuta ad un piccolo richiamo di preparazione prima della sosta?

Presto saremo freschissimi.

Per arrivare brillanti e vincenti ad Istanbul.

