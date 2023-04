Lubrano: «Revoca scudetto del 2019? Si andrà avanti per anni, arriverà al Consiglio di Stato»

A Radio Punto Nuovo: «L’80% delle accuse alla Juve sono state confermate, tra un mese le verranno sottratti nove o dieci punti»

L’avvocato Enrico Lubrano, che spesso ha affiancato il Napoli nelle vicende giudiziarie, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Lubrano ha parlato della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze Juventus.

«Il dispositivo della sentenza ci dà già il titolo del film: sono stati rigettati i ricorsi dei quattro legali rappresentanti della Juventus, mentre sono stati accolti in parte i ricorsi di Nedved e dei membri della Cda. Il tutto per rivalutare anche la sanzione poi inflitta in classifica con i punti di penalizzazione. Questo significa che sono confermate l’80% delle attività accusate ed imputate ai bianconeri. I ricorsi accolti sono molto marginali, per certi versi. Ci si può aspettare ora che venga rivalutata la condizione di Nedved e dei membri del Cda e che questo possa portare ad una sanzione inferiore ai quindici punti di penalizzazione in classifica. Ora starà al Collegio di Garanzia depositare quanto prima le motivazioni, entro una settimana realisticamente, spiegare cosa fare alla Corte d’Appello federale che riporterà tutto a processo».

A Lubrano è stato chiesto se ci saranno conseguenze in questo campionato.

«La Juventus si è vista restituire i quindici punti di penalizzazione, ma realisticamente tra un mese ne verranno sottratti nove o dieci, dopo che la Corte d’Appello avrà implementato le motivazioni dell’accusa, come richiesto dalla sentenza del Collegio di Garanzia».

Lubrano ha parlato anche del ricorso depositato al Tar del Lazio lo scorso 31 marzo per la revoca dello scudetto del 2019 alla Juventus.

«Il ricorso depositato al Tar del Lazio lo scorso 31 marzo fa riferimento alla revoca dello scudetto del 2019 e si fonda sulla decisione attuata quest’anno dalla Corte d’Appello federale, visto che la Juventus ha determinato l’alterazione di quel campionato con le suddette operazioni imputate. E in quel caso, assegnare lo scudetto alla seconda in classifica, cioè il Napoli, come già avvenuto durante Calciopoli. Le annualità sono predisposte per 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. In quest’ultima annata, la Juve andò a sottrarre la Champions al Napoli per un punto. Le tempistiche? Sono medio-lunghe, può andare avanti per anni. Andrà a finire in Consiglio di Stato, in un modo o nell’altro».

