Lobotka: «Spalletti ha sempre le scarpe da calcio, sembra voler entrare in campo per aiutarci»

All’Associated Press parla della grande passione del tecnico e del fatto che sia a bordo campo sempre con le scarpe da calcio

Alla vigilia dell’impegno in Champions League contro il Milan parla Stanislav Lobotka all’Associated Press

Il centrocampista slovacco è diventato oramai uno dei punti fermi del Napoli e dovrebbe essere regolarmente in campo anche nel prossimo impegno europeo dei partenopei. Il giocatore si è soffermato sulla sua esperienza nel calcio e, in particolare, sul suo rapporto con il tecnico Luciano Spalletti, il quale, indossando sempre un paio di scarpe da calcio: «Sembra sempre voler entrare in campo per aiutarci».

Lobotka ha poi continuato parlando del rapporto che lo lega all’allenatore. Se prima dell’arrivo del toscano sulla panchina del Napoli lo slovacco pareva attardato nelle rotazioni ora è invece un titolare inamovibile. Per Stanislav il segreto è uno soltanto:

«La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre a ritrovare la fiducia. Così posso mostrare la mia qualità»

ilnapolista © riproduzione riservata