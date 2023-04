Lo scudetto al Napoli con sei giornate di anticipo sarebbe un record assoluto in Serie A

Non è mai accaduto a nessuno, nel nostro torneo, di vincere il titolo alla 32esima giornata. Finora Torino, Fiorentina, Inter e Juve ci sono riuscite alla 33esima

Domenica potrebbe essere il giorno dello scudetto al Napoli. Ormai lo sanno anche le pietre: se il Napoli vincesse sabato contro la Salernitana, gli basterebbe sperare in uno stop della Lazio contro l’Inter per mettere le mani sul terzo titolo della sua storia con sei giornate di anticipo. Sarebbe un record assoluto per il campionato di Serie A. Il Corriere dello Sport scrive:

“Un record. Il Napoli si sistemerebbe in cima a questa speciale classifica al momento guidata dal Grande Torino, dalla Fiorentina negli anni cinquanta, e poi- nei nostri giorni – dall’Inter di Mancini (2007) – che distanziò proprio Spalletti e la sua Roma – e infine dalla Juventus di Allegri (2019) che solo alla 33ª giornata rese vana la rincorsa del Napoli di Ancelotti. Sono loro le quattro squadre italiane ad aver vinto un campionato con cinque turni di anticipo. Il Napoli, d’un tratto, può scavalcare tutti conquistandolo a sei gare dal gong, lontanissimo dalle altre, dalla Lazio (che è a -17) e proprio dalla Juve (-19), ovviamente da Roma e Milan (-22) ma anche dall’Inter, che rincorre a -24″.

Mai accaduto a nessuno, nel nostro torneo, di vincere il titolo alla 32ª giornata di Serie A. Il dominio del Napoli è simile a quello delle big europee.

“Qualcuno ha paragonato questo dominio a quello storico del Bayern in Germania o del Psg in Francia, i tedeschi l’hanno vinto sette giornate prima nel 2014, i francesi addirittura con otto nel 2016, ma è stato sorprendente anche il percorso del Liverpool di Klopp ne2020 (Premier vinta con sette turni d’anticipo) mentre in Spagna, da anni, regna l’equilibrio, con Barcellona e Real Madrid capaci di vincerlo con ancora cinque partite a disposizione, una dopo l’altra, solo tra il ’74 e il ’75. Una vita fa”.

