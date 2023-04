Lecce-Napoli, Juan Jesus al posto di Kim o Rrahmani. Spazio a Elmas e Lozano

Turnover moderato per la squadra di Spalletti. Scontata la conferma di Mario Rui. Ballottaggio tra Simeone e Raspadori

Contro il Lecce, domani allo Stadio del Mare, il Napoli di Luciano Spalletti dovrebbe subire qualche modifica. L’allenatore ricorrerà ad un moderato turnover. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Spalletti è intenzionato a sostituire uno tra Kim e Rrahmani con Juan Jesus. Per il resto, in campo dovrebbero scendere da titolari Elmas e Lozano, al posto rispettivamente di Zielinski e Politano.

Il quotidiano scrive:

“Sul fronte squadra, Spalletti medita dei cambi in vista della sfida di Lecce in programma domani alle 19 allo Stadio di via del Mare. Juan Jesus potrebbe giocare dal primo minuto sostituendo uno tra Kim e Rrahmani. Elmas e Lozano invece sostituiranno rispettivamente Zielinski e Matteo Politano”.

Non ce la fa Osimhen, che lo staff del Napoli proverà a recuperare per l’andata dei quarti di Champions contro il Milan. Il nigeriano ha ricevuto una nuova mascherina dall’azienda ortopedica che gli aveva fabbricato la precedente.

“Nulla da fare invece per Victor Osimhen. Lo staff medico del Napoli proverà a recuperarlo per la sfida di andata di Champions League e oggi se ne saprà di più sulle sue condizioni. Il nigeriano ha ricevuto dall’azienda ortopedica una nuova maschera protettiva (l’originale l’ha persa in Nazionale) e un’altra gli sarà consegnata più in là con il simbolo dello scudetto”.

Anche la Gazzetta dello Sport scrive dell’ipotesi Juan Jesus.

“Come all’andata, Luciano Spalletti medita un po’ di turnover in vista del match con il Lecce. Domani in Salento, infatti, qualche titolare potrebbe avere un turno di riposo anche in prospettiva della sfida Champions con il Milan (da oggi in vendita i tagliandi del settore ospiti) ed allora occhio alle candidature autorevoli in mediana di Elmas e, soprattutto, Ndombele e a quella in difesa di Juan Jesus al posto di Rrahmani (vicinissimo al rinnovo) essendo Kim in diffida e quindi a rischio per il prossimo match di campionato. A sinistra scontata la conferma di Mario Rui visto che Olivera è ancora indisponibile. Davanti sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Simeone e Raspadori, con Osimhen che scalpita in vista di mercoledì perché non avverte particolare dolore, ma lo staff sanitario resta cauto perché la distrazione c’è e non si vogliono correre rischi con uno “scattista” come il nigeriano, ragion per cui una valutazione più approfondita si avrà solo all’inizio della prossima settimana”.

