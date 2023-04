Napoli, Juan Jesus rinnova fino al 2025

Comunicato ufficiale del club: “La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027”

C’è il comunicato ufficiale del Napoli. Juan Jesus ha rinnovato il suo contratto con il club fino a giugno 2025, con opzione fino a giugno 2027.

🤝 Rinnovato il contratto di Juan Jesus. 👉 https://t.co/s9BxK5hfHh pic.twitter.com/vU2j0R0LPK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 1, 2023

Il comunicato della società:

“La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027″.

Il difensore del Napoli è arrivato dalla Roma nel club di De Laurentiis nel 2021. Con la maglia azzurra ha collezionato 39 presenze e 3 gol. Un totale di 1886 minuti giocati.

Si tratta di un giocatore esperto nel campionato di Serie A, dotato di discrete qualità tecniche. Juan Jesus è diventato nel tempo un vero e proprio uomo spogliatoio, ora al servizio di Spalletti che all’occorrenza lo ha impiegato anche come terzino.

Del rinnovo del brasiliano si parlava già da giorni, come scriveva la Gazzetta lunedì scorso:

“Per Di Lorenzo siamo vicini a un contratto “a vita”, da capitano. Anche per Juan Jesus, in scadenza, si va verso il rinnovo di un anno con opzione per il successivo. Mentre in estate si farà una valutazione a freddo sullo scambio di prestiti con la Sampdoria. Appare probabile il rientro di Zanoli in azzurro con Bereszynski che dovrebbe tornare a Genova”.

ilnapolista © riproduzione riservata