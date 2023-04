Le Parisien piazza il Napoli in apertura: «ha mostrato a tutta l’Italia chi comanda»

“Dopo l’eliminazione in Champions la squadra di Spalletti si è presa una clamorosa rivincita”. “Che accadrà in città quando lo scudetto sarà matematico?”

Le Parisien piazza il Napoli in apertura delle pagine sportive.

“Questo sabato il Napoli ha un appuntamento con la storia: è vicinissimo allo scudetto trent’anni dopo Maradona”.

In realtà l’appuntamento è domenica, perché se il Napoli dovesse vincere contro la Salernitana, per avere la matematica certezza occorrerebbe aspettare di vedere cosa fa la Lazio la domenica ad ora di pranzo, contro l’Inter. Il quotidiano francese dà per scontata la vittoria sulla Salernitana, “modesta 14esima in Serie A”.