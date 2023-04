Lazio-Juventus, Allegri non parte per Roma a causa di una sindrome influenzale

Lo comunica il club bianconero con una nota: “Mister Massimiliano Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale”.

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, non partirà con la sua squadra in direzione Roma, dove domani si giocherà Lazio-Juventus. Il tecnico bianconero, come annunciato dalla Juventus, ha un attacco influenzale che gli impedisce di prendere parte alla trasferta.

La Juventus viene dal pareggio contro l’Inter in Coppa Italia, mentre in campionato ha vinto tre partite consecutive, contro Sampdoria, Inter e Verona. La lista dei convocati è la seguente: Szczesny, Bremer, Lozatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Miretti, Di Maria, Pinsoglio, ugani, Rabiot, Soulè, Paredes, Perin e Fagioli.

Pogba continua ad essere assente.

Nel comunicato contenente l’elenco dei convocati, anche la notizia che si riferisce ad Allegri assente in panchina.

“Mister Massimiliano Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale”.

