L’arbitro Serra deferito per la lite con Mourinho in Cremonese-Roma: «proferì parole ingiuriose e offensive»

Per la Procura Serra ha violato «i principi di lealtà, probità e correttezza» e il regolamento Aia. Il Tribunale federale ora dovrà decidere le sanzioni

L’arbitro Serra è stato deferito. Il direttore di gara fu protagonista della lite con l’allenatore della Roma, José Mourinho, durante Cremonese-Roma dello scorso 28 marzo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“L’arbitro Marco Serra è stato deferito dalla Procura federale. Nelle sue indagini su quanto accaduto durante Cremonese-Roma tra Serra – in quell’occasione quarto uomo – e José Mourinho, Giuseppe Chinè ha infatti rilevato un comportamento di “oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate”, tale da violare “i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo”, ma anche le norme specifiche del regolamento Aia che impongono agli associati di “improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità ed immagine dell’Aia””.

Mourinho ha sempre sostenuto di essere stato pesantemente insultato e le testimonianze raccolte gli hanno dato ragione. La Gazzetta continua:

“Secondo le ricostruzioni della Procura, a Mourinho “che a Serra si era rivolto per tentare di avere spiegazioni riguardo ad una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara a seguito di un contrasto di gioco tra un calciatore della Cremonese (Tsadjout) e uno della Roma (Kumbulla)”, sono state rivolte “le seguenti testuali parole: ‘Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, Vai a casa’ (accompagnando le stesse con un movimento circolare della propria mano destra, ossia, roteando il dito indice)”.

Adesso il Tribunale federale dovrà decidere se e in che termini sanzionare l’arbitro Serra che, nel frattempo, è tornato a dirigere nuovi incontri. E a fare nuovi danni, anche in Serie B.

Il direttore di gara di Torino è tornato ad arbitrare una partita dopo il caos scoppiato in Seria A con Mourinho, nonostante ci si chiedesse come fanno gli arbitri di Rocchi a non rendersi conto che il comportamento di Serra ha danneggiato l’intera categoria arbitrale. La partita di Serie B è Venezia-Como, in cui Serra ha espulso il tecnico dei lagunari Vanoli per doppia ammonizione. Alla vista del secondo giallo, Vanoli non ha gradito ed è scattato contro l’arbitro. Sono intervenuti diversi assistenti dalla panchina per frenare l’allenatore del Venezia.

