L’appello della Curva A: «Festeggiamo lo scudetto, ma senza imbrattare e danneggiare la città» 

Il comunicato degli ultras: «In tanti ci guardano da tutta Italia. Noi ultras difendiamo la città, tu rispettala»

La Curva A lancia un appello in vista della festa per lo scudetto del Napoli. L’invito degli ultras è a festeggiare divertendosi ma rispettando la città. L’invito è dunque rivolto soprattutto a mantenere il decoro cittadino, ad evitare di imbrattare e danneggiare muri, piazze, strade e monumenti. Gli ultras si dichiarano dalla parte della difesa di Napoli, anche durante la festa per lo scudetto.

Di seguito il comunicato della Curva A:

«Prepariamoci alla festa con mentalità! Ci siamo! Dopo aver atteso due giorni di pazzia relativa ad eventuali spostamenti di date e orari delle partite, oggi abbiamo l’ufficialità e vogliamo fare due appelli alla nostra gente. 1) Per Napoli-Salernitana invitiamo tutti i tifosi a portare una bandiera in Curva. Ogni napoletano dovrà avere la sua bandiera, per una sventolata storica. 2) Sappiamo che ci seguono in molti, ci guardano e ci invidiano da tutt’Italia perché sanno quanto amore doniamo alla nostra città: per questo invitiamo tutti a festeggiare, a divertirsi e a passare una giornata memorabile insieme nel rispetto della città più bella del mondo: non imbrattate e non danneggiate muri, piazze, strade e monumenti. Noi ultras la difendiamo, tu rispettala! Curva A».

