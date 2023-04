La Juventus vuole Giuntoli: già avviati i primi contatti (Calciomercato.com)

Il club bianconero non si può permettere spese inutili: mira a convincere il diesse del Napoli a liberarsi senza nessuna indennità

La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e il primo nome sulla lista è quello di Cristiano Giuntoli. L’inibizione che ha messo fuori dai giochi l’attuale direttore dei bianconeri Cherubini ha aperto la ricerca al sostituto. Come rivela Calciomercato.com, il ds del Napoli sarebbe stato contattato per sondare il terreno e capire se ci sono margini per portarlo a Torino.

“Un contatto per sondare il terreno e capire la fattibilità di un approdo in bianconero a partire dalla fine della stagione è già stato portato a termine qualche settimana fa. La Juventus non si può e non potrà permettersi spese extra e inutili. Non ci sarà quindi il pagamento da parte dei bianconeri di alcuna buonuscita né per il nuovo ds, né per interrompere gli attuali contratti in essere”.

Nel caso non fosse riabilitato Cherubini, la speranza della Juve sarebbe quella di convincere Giuntoli a liberarsi senza nessuna indennità. Ipotesi alquanto difficile, visto che De Laurentiis sicuramente non lo lascerà partire senza un indennizzo, ma soprattutto perché l’ex Carpi ha dichiarato a più riprese che sta già programmando il futuro mercato estivo.

«Ho il contratto anche per il prossimo anno, poi non ci sono problemi, ho un ottimo rapporto con il presidente e la sua famiglia. Le lodi fanno sempre piacere ma la vera sfida non è mai l’ultima ma quella che dovrà arrivare, dobbiamo sempre pensare al futuro non a quello che è stato fatto e molte volte dobbiamo pensare a quello che è stato fatto di sbagliato non quello che è stato fatto giusto».

