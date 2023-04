Persino in dieci, ci ferma solo Maignan e la Uefa che finalmente ci ha presentato il conto del famoso Blasone

🧐 Usciamo da Milano con la consapevolezza di essere migliori di loro. Persino in dieci, ci ferma solo Maignan e la Uefa che finalmente ci ha presentato il conto del famoso Blasone!

😆 Più che su Amazon pareva trasmessa su Striscia la Notizia. L’ansia di Piccinini ad ogni occasione de Napoli era irriverente persino per la dea della faziosità. Ambrosini ha il coraggio di dare, in diretta, del simulatore a Lozano dimenticando i corsi che Theo tiene ai Navigli sui tuffi a cufaniello. Pietà di noi.

🤨 Pronti via, cinquantacinque secondi, e Kvara sfiora il gol. Poi li mangiamo in testa. Piotr, Di Lorenzo. Non ci vedono, arretrano, parcheggiano il pullman contro una squadra spuntata. Il Milan ha i trofei in bacheca, Pioli è evidente che l’abbia solo guardata…

🤨 Diaz va via e Rui prima, Meret dopo, danno a Bennacer onore e gloria. Sulla traversa di Kjaer abbiamo capito che forse la storia non sarebbe finita lì…

Io mi alzo in piedi ed applaudo Elmas. Il cucciolo macedone ha fatto di tutto, per la maglia, l’ha fatto male, lo ha fatto bene non importa. E’ stato ovunque.

😎 Kvara prova a prendersi tutti sulle spalle. Loro a difendere uno striminzito uno a zero. L’arbitro si scopre essere lo zio d’America di Krunic. Maignan è tutto il Milan, il capitano il nostro orgoglio.

👊 E’ solo il primo tempo. Questi potevano chiudere il discorso ma nel secondo tempo non hanno calciato in porta. A fine partita avevano le facce appese noi gli occhi tristi ma il cuore forte. Siamo migliori, non ce lo diranno mai, ma siamo stati migliori di loro. Martedì senza ansie ma a loro tremeranno le gambe. Ne sono certo, siatene certi, ci sarà un leone affamato: VICTOR, lo sanno soprattutto loro.

