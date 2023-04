Il sindaco di Salerno contro il rinvio di Napoli-Salernitana: «Turberebbe il prosieguo del campionato»

«Parleremo con Questore e Prefetto. Ci sono le condizioni per fare in modo che tutto resti così e la Salernitana non sia penalizzata»

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha parlato della possibilità di rinvio di Napoli-Salernitana a margine di un evento a cui ha partecipato oggi. Napoli si è detto contrario all’ipotesi di spostare la partita a domenica, anziché disputarla sabato, data in cui è in programma da calendario della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Faremo dei passi ufficiali con il questore ed il prefetto per fare in modo che non si squilibri il campionato. Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato che vanno fatti salvi. Si possono spostare le partite ma creando le condizioni affinché non si turbi il prosieguo del campionato e le squadre abbiano la loro possibilità di recupero sportivo e fisico. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato. Non dobbiamo fare lotte di campanile, noi facciamo un ragionamento equilibrato, razionale. Credo che ci siano le condizioni per fare in modo che tutto si tenga e che la Salernitana non sia penalizzata in questo meccanismo che corre il rischio di essere stritolante».

Intanto la decisione sul match è stata rinviata a domani, come scritto dalla Repubblica.

“Slitta di ventiquattr’ore la decisione sul possibile cambio di data del derby campano tra Napoli e Salernitana. La riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale si è infatti conclusa con il rinvio della questione al Casms, l’organico operativo che si riunirà giovedì mattina. La partita che potrebbe assegnare lo scudetto agli azzurri resta dunque per il momento in calendario per sabato pomeriggio (ore 15), in attesa che arrivi la risposta definitiva alla richiesta del Prefetto di spostarla a domenica”.

