Il questore di Napoli: «Ultras? sono una minoranza, non facciamo di tutta un’erba un fascio»

A Radio Kiss Kiss: «Il divieto di bandiere e striscioni si può sorvolare con una richiesta ritrovabile su Internet. La contestazione pacifica è sempre lecita»

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il questore di Napoli, Alessandro Giuliani, sulle contestazione degli ultras del Napoli contro il presidente De Laurentiis.

Contro il Milan ci sono stati degli scontri fra ultras sugli spalti per via di una diversità di vedute sulle modalità della protesta contro il presidente del Napoli. Ieri De Laurentiis si è recato dal questore Giuliani per visionare i filmati degli scontri.

A radio Kiss Kiss il questore ha parlato anche dei festeggiamenti in ottica festa scudetto:

«Non sono d’accordo sui festeggiamenti belli della città e il “brutto ambiente” dello stadio. Ci sono 51.000 persone che vedono e si godono il Napoli, non facciamo di tutta un’erba un fascio per pochissime centinaia di persone. Tra questi 50mila persone che hanno contestato i cori contro De Laurentiis, erano anche nella curva stessa quindi rafforzo il discorso, sono pochissime centinaia di persone il problema. Sugli scontri tra tifosi nel 2023? Sono riconducibili a quelle poche centinaia di persone di cui parlavo in precedenza e non di certo a tutte le altre brave persone».

Sul divieto di bandiere e striscioni (previa autorizzazione dell’autorità competente), il questore Giuliani ha detto:

«Il divieto in curva delle bandiere e degli striscioni si possono sorvolare con una semplice richiesta ritrovabile anche su Internet. Bisogna controllare il messaggio degli striscioni, oggetti infiammabili, le persone che richiedono. Vedi nei distinti, lì ci sono bandiere e anche lì è un settore di tifosi del Napoli. Ad ogni modo ci tengo a sottolineare che la contestazione pacifica è sempre lecita, in quanto non si è sempre d’accordo con le decisioni. Per quanto riguarda infine la festa Scudetto, ci sarà la giusta sicurezza per far sì che si possa festeggiare con tranquillità dato il probabile affollamento che si registrerà per le strade della città».

ilnapolista © riproduzione riservata