Il legale della Salernitana: «Lo slittamento della partita crea un precedente, per noi è un danno»

L’avvocato Fimmanò a Radio Napoli Centrale: «Rimandare per ordine pubblico mi sembra no-sense. Domenica sarà peggio»

L’avvocato Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Napoli Centrale in merito allo spostamento del derby campano col Napoli a domenica, come ha annunciato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

«La questione slittamento della partita non mi ha appassiona, ha acceso polemiche inutili. Sono un giurista e per me il dato di fatto è che si creerà un precedente estremamente duro: chiunque ha un’esigenza particolare può rinviare la partita. Non è vero che per la Salernitana non cambia niente, ha mercoledì una partita importante e la salvezza non ancora in tasca. Non farò polemica, è sterile e inutile. Siamo sicuri che sul piano dell’ordine pubblico e organizzazione, lo slittamento abbia una sua utilità? Io no. Oggi c’è una questione sterile, il Napoli in realtà vince comunque lo scudetto, domani, mercoledì o domenica, può vincerlo anche perdendo tre partite. Indipendentemente dal fatto che la Lega non l’abbia fatto prima, rimandare per ordine pubblico mi sembra no-sense e parlo da un piano giuridico. Domenica sarà peggio, secondo me».

L’avvocato della Salernitana ha parlato anche del settore ospiti.

«Settore ospiti? Non c’è un reale problema di ordine pubblico, secondo me. Il problema, teoricamente, si può riproporre con l’Udinese o altre partite. Un pareggio tra Salernitana e Napoli e la vittoria dell’Inter può andar bene».

