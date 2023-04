Il Barcellona: «Tebas si dimetta, non è la prima volta che cerca di danneggiarci»

Il comunicato dopo le rivelazioni de La Vanguardia: «esprimiamo la nostra più profonda indignazione, rabbia e sgomento»

Il Barcellona prende posizione dopo le accuse mosse da La Vanguardia a Tebas. Il quotidiano spagnolo ha indicato il presidente della Liga come colpevole di aver presentato alla Procura prove false per tirare gli ex presidenti del club blaugrana, Bartomeu e Rosell, dentro il caso Negreira. Accusa già rispedita al mittente da Tebas.

Con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, il Barcellona accusa Tebas di aver sempre remato contro il club e ne chiede le dimissioni.

Di seguito il testo del comunicato.

«Data la gravità delle informazioni apparse oggi lunedì a La Vanguardia in cui il presidente della Liga Javier Tebas è legato alla presentazione di prove false al pubblico ministero per incriminare il nostro club, il Barcelona desidera esprimere la sua più profonda indignazione, rabbia e sgomento. Per questo chiediamo urgentemente al presidente della Liga di presentarsi in pubblico per spiegarsi, al di là del tweet inviato nelle prime ore da mister Tebas, privo di studio e con una patina minacciosa. Il Barcellona, come ha ripetuto nelle scorse settimane il presidente Joan Laporta, si sente vittima di una campagna mediatica per fatti mai accaduti: il Barça non ha mai pagato gli arbitri. Questa molestia coinvolge un gruppo di media e opinionisti con vari gradi di intenti e con la Liga che alimenta le fiamme dietro le quinte contro il nostro Club, con il contributo del suo presidente che è andato in una sola direzione: cercando di condannarci in pubblico occhi prima che i fatti siano stati giudicati. Non è la prima volta che il presidente della Liga usa le armi mediatiche a sua disposizione per danneggiare il Barcellona, tuttavia, contrariamente alle sue solite sciocchezze, non avremmo mai potuto immaginare che potesse tentare di incriminare il nostro club con prove false. L’articolo pubblicato oggi da La Vanguardia è di tale gravità che dovrebbe mettere in allerta tutti i club della Liga, visto che si parla di pratiche per nulla coerenti con il mestiere del presidente della Liga. Fosse solo per questo fatto, quello di darsi poteri che non gli spettano, ma anche per ragioni di dignità e rispetto della presidenza della Liga, mister Tebas dovrebbe dimettersi. Tuttavia, consapevoli della sua ossessione per la persecuzione del Barcellona e mostrando la sua costante e manifesta antipatia per il nostro club, comprendiamo che l’attuale presidente della Liga persisterà nei suoi sforzi per continuare a danneggiare il nostro club».

ilnapolista © riproduzione riservata