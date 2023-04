Guardiola di Spalletti: «Del Napoli non parlo. Il loro allenatore è scontroso, è così suscettibile»

La risposta in conferenza stampa dopo la reazione di Spalletti ai suoi complimenti. Domani ci sarà l’andata tra City e Bayern, a Manchester

Pep Guardiola parla anche di Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di City-Bayeern gara d’andata dei quarti di finale di Champions.

With Napoli, I don’t want to talk or else their manager will be so grumpy with me. He’s so sensitive.

«Del Napoli non parlo, altrimenti il loro allenatore sarà scontroso con me, è così suscettibile».

Il riferimento è alla risposta di Spalletti dopo che Guardiola disse che il Napoli era favorito per la Champions perché giocava il miglior il calcio.

Pep Guardiola says he doesn’t want to talk about Napoli because the manager will be “angry” with him, because “he is so sensitive”. pic.twitter.com/k5BSqj9wQ7 — City Report (@cityreport_) April 10, 2023

In conferenza Guardiola ha anche detto:

“Vogliamo provarci a vincere la Champions. È un onore essere qui contro un club d’élite come il Bayern Monaco. (…) Vogliamo provarci, ma questo non significa che vinceremo.

«La finale del 2021 è stata una partita difficile. Non vivo nel passato».

«Tuchel è un manager creativo».

Guardiola taking an opportunity: About Napoli I don’t want to talk because the manager will be upset with me… so sensitive… in Italy”. This was after he said Napoli were excellent and Spalleti said it was false praise — Sam Lee (@SamLee) April 10, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata